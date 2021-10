Basket : Mondeville dans le bon rythme avant sa première à domicile

L'Open LFB continue de sourire à l'USO Mondeville ! Le premier rendez-vous de la saison, centralisé au gymnase Pierre de Coubertin à Paris, s'est soldé par une victoire mondevillaise devant Toulouse, samedi 26 septembre (64-69). Menées de deux points à la mi-temps (35-33), les Bas-Normandes ont haussé le ton au retour des vestiaires. "Le début de match a été un peu compliqué, juge Romain L'Hermitte. Les mains étaient fébriles et on a raté quelques petites choses simples. En deuxième mi-temps, on a bien contrôlé et creusé l'écart petit à petit."

L'USOM a fait la course en tête dans les dix dernières minutes et n'a jamais véritablement été inquiétée par un adversaire avec qui il luttera pour le maintien. Et ce malgré le match titanesque d'une Olivia Epoupa toujours époustouflante : 14 points, 12 rebonds, 12 passes décisives. "On avait mis KB en défense sur elle, et elle l'a plutôt bien contenue malgré tout. Olivia Epoupa est très forte, mais elle l'est moins que l'équipe de Mondeville réunie." Le collectif mondevillais a fait la différence avec quatre joueuses entre 12 et 15 points. Kim Gaucher, auteur d'un double double (15 points, 12 rebonds), s'est particulièrement distinguée.

Mondeville devra confirmer samedi 3 octobre (20 h) contre Charleville-Mézières, bonne équipe sur le papier mais sûrement pas insurmontable. Ce sera sans Sandra Dijon. L'intérieure martiniquaise n'a toujours pas signé de nouveau contrat, en ces temps difficiles sur le plan économique...