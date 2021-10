Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Poutine: refuser de coopérer avec le gouvernement syrien serait une énorme erreur

Refuser de coopérer avec l'armée et le gouvernement du président syrien Bachar al-Assad serait une "énorme erreur", a déclaré lundi le président russe Vladimir Poutine devant l'Assemblée générale des Nations Unies. "Ce serait une énorme erreur de ne pas coopérer avec ceux qui combattent frontalement le terrorisme, et nous devons reconnaître que personne d'autre que les forces armées du président Assad combattent réellement l'Etat islamique et d'autres organisations terroristes en Syrie", a déclaré le président russe, lors de sa première intervention devant l'Assemblée générale des Nations unies depuis 10 ans.

