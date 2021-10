Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Syrie: Washington prêt à coopérer avec Moscou et Téhéran

Le président des Etats-Unis Barack Obama a affirmé lundi qu'il était prêt à travailler avec la Russie et l'Iran pour trouver une solution à la guerre en Syrie mais a dénoncé le soutien au "tyran" Bachar al-Assad, que Moscou et Téhéran veulent maintenir au pouvoir. Dans un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, le président américain a aussi affirmé que les Etats-Unis "ne souhaitent pas un retour à la Guerre froide" avec la Russie malgré les sanctions imposées à Moscou pour son intervention en Ukraine. Il a défendu l'accord nucléaire signé en juillet avec l'Iran et a appelé le Congrès à lever l'embargo économique américain sur Cuba "qui ne devrait plus être en place". "Les Etats-Unis sont prêts à travailler avec tous les pays, y compris la Russie et l?Iran, pour résoudre le conflit" en Syrie, a lancé M. Obama. "Mais nous devons reconnaître qu?après tant de sang versé et de carnages, il ne peut y avoir un retour au statu quo d?avant la guerre", a-t-il ajouté. Les présidents russe Vladimir Poutine et iranien Hassan Rohani doivent aussi s'exprimer lundi à la tribune de l'ONU. M. Obama a accusé Bachar al-Assad d'être un "tyran" qui "massacre des enfants innocents". Dans une référence implicite à la position de Moscou, il a dénoncé la logique consistant à soutenir "des tyrans comme Bachar al-Assad" sous prétexte que l'alternative "serait pire". La Russie et l'Iran affirment que la priorité à l'heure actuelle est de lutter contre les jihadistes du groupe Etat islamique qui contrôlent la moitié de la Syrie, et non à un changement de régime à Damas. M. Poutine devait proposer à l'ONU lundi une coalition élargie pour combattre l'EI.

