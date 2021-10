Vers la création d'un Conseil régional des jeunes en Normandie

Des idéaux plein la tête, Dennis Bernaud, lycéen à Lisieux, cultive un projet qu'il mène de front avec plusieurs camarades qui comme lui, veulent donner une autre dimension à leur citoyenneté. Désireux de créer un Conseil départemental "jeunes" au début de l'été, il a vite pris conscience de la limite imposée par les compétences de l'institution. "Le Conseil départemental s'intéresse essentiellement à l'action sociale et du coup, nous nous sommes rendus compte que notre projet serait plus adapté si nous créons un Conseil régional des jeunes, le Conseil régional étant la collectivité qui s'intéresse directement aux lycées, à l'apprentissage et à tout un tas de choses qui nous sont proches", explique-t-il.

Les porteurs du projet ont donc d'ores et déjà rencontré deux des candidats aux élections régionales de décembre prochain, le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol et Hervé Morin, son homologue au sein de l'union de la droite. Les deux hommes se sont engagés à faciliter la création de ce Conseil régional des jeunes dès janvier prochain, après le scrutin. "Il nous faudra alors établir le nombre de représentants par département de façon à faire valoir l'égalité démographique, pour un total d'une centaine de jeunes, et ajuster le mode d'élection." Tous auront entre 16 et 25 ans.

Les assemblées de ce conseil atypique, véritable organe apolitique de consultation et de proposition, auront lieu à Lisieux. "Cette ville a une position très centrale !" Il est prévu que les déplacements des élus soient pris en charge par le Conseil régional. Les jeunes travailleront en commission, l'une d'entre elles traitant par exemple du développement durable.