Paris (AFP). Ligue 1: Marseille sombre face à Angers, Montpellier se réveille

Rien ne va plus à Marseille, battu sans gloire par Angers (2-1), dimanche lors d'une 8e journée de Ligue 1 qui a également vu Monaco être accroché à Guingamp (3-3) et Montpellier enfin se réveiller aux dépens de Lorient (2-1). Les Marseillais savaient que le Vélodrome sonnerait creux avec la fermeture des virages Nord et Sud, conséquence immédiate des graves incidents du week-end dernier lors de la réception de Lyon (lancers de bouteilles et de fumigènes sur la pelouse, mannequin à l'effigie de Mathieu Valbuena pendu). Ils auront eu en plus à déplorer n'entendre que des sifflets à l'issue de cette rencontre, où ils devaient pourtant se relancer. Car, au delà de la défaite, la 4e cette saison, et sa conséquence au classement - l'OM reste englué à une mauvaise 14e place -, c'est le manque de rage, tout du moins de peps affiché pour y remédier qui a été fâcheux. Des qualités qui comptent. A Marseille peut-être plus qu'ailleurs. En face, sans forcément briller, Angers a joué son match avec tout le sérieux requis pour créer son petit exploit. Pour le promu, la belle histoire se poursuit en ce début de saison, avec une 5e place à la clé. Le SCO a ouvert le score sur penalty en première période (38e) par Thomas Mangani, après que l'arbitre a sanctionné une faute de Rémy Cabella sur Arnold Bouka Moutou. Romain Thomas a doublé la marque d'une tête à la réception d'un coup franc de Billy Ketkeophomphone (70e). A l'origine de l'action qui a conduit au premier but de son équipe, le gardien Ludovic Butelle a été l'autre grand artisan du succès angevin, avec plusieurs arrêts déterminants en seconde période, devant Michy Batshuayi, Bouna Sarr et Cabella notamment, avant que le premier ne finisse par réduire le score pour l'OM sur un penalty assez généreux (79e). Un réveil bien trop tardif pour Marseille, qui a désormais une semaine pour se réveiller avant le clasico, contre un Paris SG qui a conforté samedi sa domination au classement avec un succès (4-1) ramené de Nantes. Monaco, de son côté a longtemps cru enchaîner un deuxième succès, en déplacement à Guingamp, après le 3-2 ramené de Montpellier. Mais l'En Avant, grâce notamment à un doublé de Nicolas Benezet, quelque peu chanceux sur son deuxième but, est parvenu à revenir par trois fois au score pour arracher un nul mérité. Avec ce point pris, l'ASM grimpe au 8e rang, tandis que Guingamp reste 13e. Montpellier, quant à lui, va enfin mieux avec son premier succès de la saison, obtenu contre Lorient et qui va permettre à Rolland Courbis de souffler un peu, lui qui était sur la sellette après un début de saison catastrophique. Les Héraultais (18e) n'ont jamais vraiment été sereins dans ce match de la peur mais ils ont su assurer l'essentiel avec des buts de Ramy Bensebaini, auteur d'une tête lobée après un corner de Ryad Boudebouz, et de Jonas Martin d'un plat du pied bien placé. Les Lorientais, qui sont 10e, avaient égalisé par Raffidine Abdullah. La journée se termine avec le match entre Saint-Etienne et Nice à 21h00. Résultats de la 8e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Reims - Lille 1 - 0 samedi Nantes - Paris SG 1 - 4 Caen - Gazélec-Ajaccio 2 - 0

