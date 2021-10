Paris (AFP). Paris: Anne Hidalgo lance la journée sans voiture sur les Champs-Elysées

La première "journée sans voiture" à Paris a été lancé dimanche matin sur les Champs-Elysées par la maire Anne Hidalgo, en compagnie des maires de Bruxelles, Sao Paulo et Bristol, où de telles expériences ont déjà été menées. Pour la maire socialiste de Paris, cette opération est un "symbole" qui permet de montrer qu'on "n'est pas obligé de tous se balader avec une voiture personnelle, il y a d'autres façons de concevoir la mobilité en ville". Piétons et cyclistes ont rapidement pris possession de la voirie, où circulaient toutefois quelques bus et taxis. "C'est quand la vraie journée sans voiture ?" se sont exclamés des militants de la "Vélorution". "Bien sûr, on n'a pas eu le périmètre qu'on souhaitait, on avait demandé tout Paris, sauf le périphérique, et bien sûr les bois, on est sur un périmètre plus restreint mais c'est une première () et je pense que l'année prochaine on sera sur un périmètre beaucoup plus large", a espéré la maire devant de nombreuses caméras. La préfecture de police a souhaité limiter cette année l'opération à une vaste zone centrale de la capitale française englobant la quasi totalité des huit premiers arrondissements, de 11H00 à 18H00. Les bois de Boulogne et Vincennes sont également interdits à la circulation. "C'est le mouvement normal, légitime, moderne de nos grandes villes, parce que la pollution dans nos villes elle tue", a souligné Mme Hidalgo. La maire de Paris a rappelé son souhait d'éradiquer le diesel à Paris d'ici 2020, et de fermer la voie express Georges-Pompidou à la circulation à la mi-2016. "Anne Hidalgo a osé à Paris, ne vous plaignez pas, c'est un début", l'a encouragée Yvan Mayeur, le maire socialiste de Bruxelles, où des journées "sans voiture" sont organisées depuis quinze ans. Selon le service de presse de la Ville, c'est la première fois que la Ville de Paris organise un tel événement, même si des journées semblables ont pu être organisées en 2002 et 2004, dans le cadre d'opérations nationales.

