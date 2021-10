Paris (AFP). Régionales: Républicains/centristes à 35% au 1er tour, FN 26% et PS 23%, selon un sondage

Les Républicains et leurs alliés centristes obtiendraient 35% des voix, le Front national 26% et le Parti socialiste 23% au premier tour des élections régionales si elles avaient lieu dimanche, selon un sondage Odoxa Le Parisien-Aujourd'hui en France/BFMTV publié dimanche. "Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chance que vous votiez?" A cette question, 35% des sondés ont répondu "une liste soutenue par Les Républicains, le Modem et l'UDI", 26% une liste soutenue par le Front national, 23% une liste soutenue par le Parti socialiste. Le Front de Gauche recueillerait 7% des suffrages, Europe Ecologie-Les Verts 3%, soit autant que Debout la France, l'extrême gauche 2%, selon les résultats de cette enquête. 27% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intention de vote, a précisé l'institut. Outre "un rapport de force ultra-favorable à la droite parlementaire", les auteurs du sondage voient dans ces éléments la possibilité pour le FN, "s'il confirmait ce score en décembre", de dépasser le résultat des départementales, et considèrent que "le problème principal du PS réside dans la faiblesse du réservoir des voix de gauche en vue des seconds tours". Enquête réalisée par internet les 24 et 25 septembre auprès d'un échantillon de 929 inscrits sur les listes électorales issu d'un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus(méthode des quotas). Dans un échantillon de 1.000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d?erreur est égale à 2,5%, selon l'institut Odoxa.

