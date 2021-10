Lucia de Lammermoor : quintessence du romantisme

« Depuis longtemps nous avions le désir de produir Lucia de Lammermoor, explique Frédéric Roels, directeur artistique du théâtre des arts, nous avions déjà monté de nombreux autres opéra de Donizetti comme L’élixir d’amour, Viva la mamma ou Don pasquale- des opéras-bouffe- mais Lucia de Lammermoor est une œuvre qui se démarque dans la production du compositeur par sa puissance tragique ».

« Après sa nuit de noce, Lucia devient folle. Il fallait une interprète de qualité pour ce rôle complexe »- ajoute t-il. C’est la talentueuse Venera Gimadieva qui obtient le rôle titre : « Elle a une incroyable aisance vocale et une technique très aboutie pour une jeune interprète », note le directeur musical Antonello Allemandi lui-même fin connaisseur du répertoire Italien de tradition.

Une femme de caractère

Pour le metteur en scène Jean-Romain Vesperini, il convenait de relire le roman de Walter Scott pour mieux cerner les personnages. « C’est ce qui m’a donné envie de donner d’avantage de consistance au rôle de Raimondi, le précepteur, trop souvent oublié. Le rapport qu’il entretient avec l’héroïne est étonnant, on voit qu’elle est sous sa coupe et pour moi il a son rôle à jouer. Par contre dans le roman le personnage de Lucia est livide, fantomatique et passif : ce qui me déplait. Je veux faire de ce personnage une femme de caractère, la progression de sa folie doit être lente et corrosive et pour figurer cela, j’ai imaginé un plateau scénique mouvant qui s’enfonce peu à peu alors qu’elle sombre dans la folie » : une mise en scène originale et une interprétation prometteuse à découvrir cette semaine.

Pratique. Vendredi 2 octobre à 20h, dimanche 4 octobre à 16h, mardi 6 octobre à 20h, Jeudi 8 octobre à 20h et samedi 10 octobre à 20h. Théâtre des arts à Rouen. Tarifs 10 à 68E. Tél. 02 35 98 74 78