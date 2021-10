Suzuka (Japon) (AFP). F1: Mercedes retrouve la tête, Rosberg en pole

L'Allemand Nico Rosberg et Mercedes ont retrouvé le sourire en même temps que la pole position en signant le meilleur temps des qualifications du Grand Prix du Japon, samedi à Suzuka. Une semaine après un GP difficile à Singapour, où la marque à l'étoile avait été dominée par la Ferrari de l'Allemand Sebastian Vettel, l'écurie allemande a repris sa place au sommet de la hiérarchie avec un nouveau doublé en qualifications. Rosberg a dominé son coéquipier britannique Lewis Hamilton d'un peu plus d'un dixième de seconde, mais ce dernier n'a pu tenter un dernier tour lancé, la séance qualificative ayant été interrompue à une minute de son terme à la suite d'un impressionnant accident de la Red Bull de Daniil Kvyat. Sous les nuages mais sur une piste sèche, le Russe a mordu la gazon dans un virage à droite (secteur 11) avant de partir en tonneau. Le pilote semblait indemne en sortant de sa voiture totalement détruite. Il devait toutefois, par précaution, être examiné par l'équipe médicale. "Cet accident me prive d'un ultime tour lancé mais peu importe, l'essentiel est que Daniil Kvyat soit OK", a déclaré Hamilton, encore marqué par l'accident il y a un an à Suzuka du Français Jules Bianchi, décédé dix mois plus tard. Rosberg et Hamilton seront les favoris pour la victoire au départ de la course (14h00 locales, 07h00 françaises). L'Allemand, qui concède 41 points au Britannique, actuel leader du championnat, se disait "conscient de l'importance de partir en pole". - Bottas et Vettel en 2e ligne - "Ce résultat est d'abord important pour l'équipe après le week-end difficile vécu à Singapour. Nous signons un beau come-back. Et, sur un plan personnel, il peut me rendre optimiste quant à mes chances de m'imposer dimanche", a-t-il déclaré. Les Mercedes ont fait le vide autour d'elles, le Finlandais Valtteri Bottas (Williams), troisième, concédant près d'une demi-seconde à Rosberg. Ce dernier estimait pourtant que la course "pourrait réserver des surprises" car les pilotes, contraints d'effectuer les essais libres sous la pluie vendredi, n'ont eu que "peu de temps pour adapter les F1 à la piste sèche". Quatrième, Vettel se félicitait lui de son résultat au terme d'une séance "compliquée". "Le début de séance a été compliqué car nous ne trouvions pas les bons réglages", a expliqué le pilote Ferrari. "Mais, au fil des tours, la voiture réagissait mieux et, au final, je peux être satisfait de ma position". Romain Grosjean avait lui aussi le sourire. Le Français, dont le passage chez Haas (moteur Ferrari) devrait être officialisé mardi par l'écurie américaine, a décroché une belle 8e place au volant de sa Lotus. Grosjean ne disputait pourtant pas les qualifications dans les meilleures conditions après les nouveaux soucis financiers et logistiques de son équipe. Depuis le début du week-end, l'espace d'accueil de Lotus est fermé par les responsables du circuit qui réclament le paiement du loyer. "Une situation qui a l'avantage de souder l'équipe", expliquait Grosjean, à quelques mètres d'un Fernando Alonso bien plus ténébreux. L'Espagnol n'a pu faire mieux qu'une 14e place, incapable de qualifier sa McLaren pour la Q3, à l'instar de son coéquipier britannique Jenson Button, 16e et incapable lui de passer le cap de la Q1. Les deux pilotes ne cachent plus leur mécontentement. Vendredi, Button, que certaines rumeurs envoient à la retraite, avait confié qu'il "n'éprouve plus aucun plaisir à piloter sa F1".

