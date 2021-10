Les Restos du Coeur ont 30 ans !

Voici 30 ans jour pour jour que Coluche lançait à la radio son appel aux dons aux marques aux agriculteurs pour monter « une cantine » comme il disait pour donner à manger aux plus démunis.

Les Restos du Cœur sont ainsi nés. Le président des Restos du Cœur de la Manche, Fançois Héry, se souvient parfaitement de cet appel lancé à la radio...

Restos du Coeur Impossible de lire le son.

Dans la Manche, plus d’un million de repas ont été servis à plus de 6 500 bénéficiaires l’hiver dernier. On dénombre plus de 20 000 bénéficiaires en Basse-Normandie.

Le début de la 30e campagne d’hiver des Restos débutera le lundi 24 novembre 2014.