La chanson de la Fête des Normands : j'irai voir ma Normandie

Et la Fête des Normands a désormais son hymne, créé par Chloé Herzhaft et Florian Hurard, le couple à l'origine de l'initiative. J'irai revoir ma Normandie, c'est son titre, est librement inspiré de Ma Normandie, de Frédéric Bérat.

Le tube du 19e siècle

"Cette chanson, j'y pense depuis la création de la fête, indique Chloé. Mes parents sont musiciens, alors la musique, c'est toute mon enfance." S'inspirer de Ma Normandie pour créer J'irai revoir ma Normandie, a été une évidence pour la musicienne. "Cette chanson du XIXe siècle est une des chansons française les plus connues dans le monde ; c'est un peu le spleen français." Et les paroles de la reprise se veulent résolument positives. "Par le biais d'une chanson, on explique la démarche de la Fête des Normands", précise Chloé qui a un objectif en tête, celui de construire la Normandie, tous ensemble.