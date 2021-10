SNCF : dans l’antre du technicentre

L’occasion pour les habitants de l’agglomération de découvrir des ateliers industriels construits en 1897 et surtout un univers totalement méconnu des clients de la SNCF. “A l’époque ici, on recevait des engins à vapeur. Aujourd’hui, sur le site de Caen, nous ne recevons que du matériel TER Basse-Normandie”, explique Jean Feraud, responsable de l’atelier de maintenance de Caen. Jour et nuit, deux équipes, en tout près de 150 personnes, se relaient pour assurer la maintenance, du changement d’ampoules au complément de carburant, en passant par des opérations plus lourdes “telles que des remplacements de moteurs, de roues, de semelles de frein”.

Découvrez l’envers du décor

Le parc entretenu à Caen représente une cinquantaine de rames. Chaque rame repasse naturellement plusieurs fois par an entre les mains des spécialistes du technicentre. “Pour certaines maintenances, nous révisons les engins tous les 52 jours”. Lors de la journée portes-ouvertes, les Caennais auront l’occasion de découvrir plusieurs types de rames, “de la plus ancienne à la plus moderne”. Les métiers seront aussi à l’honneur (mécanicien, thermicien, chaudronnier, caissier, soudeur, magasinier, freiniste...), tout comme les chantiers : chantier essieu, chantier moteur, chantier levage d’autorail, chantier de vérin en fosse avec dépose d’organes. La visite des chantiers chaudronnerie et climatisation sera également proposée. Une occasion unique de découvrir les coulisses d’un site essentiel au bon fonctionnement des trains régionaux.



Pratique. Technicentre de Caen, 3,rue Roger Bastion (fléché depuis la gare). A 16h, concert gratuit du groupe “Signes particuliers” à l’intérieur de l’atelier.