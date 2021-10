Vincent Bessat : "Ne pas prendre Ajaccio à la légère"

"Il est hors de question de prendre Ajaccio à la légère car ils ont réussi à faire de belles prestations contre Monaco et Rennes", prévient le milieu Vincent Bessat. "Ajaccio, c'est une équipe de notre championnat, avec des points à prendre contre ce genre d'équipe le plus rapidement possible".

"C'est une équipe qui joue sur l'agressivité, avec beaucoup d'envie pour se maintenir en Ligue 1. Il nous faudra jouer comme contre Montpellier (victoire 2-1). On court après les points." Il y a fort à parier que les Corses soient bien regroupés devant leur but. De là à pauser problème aux Malherbistes ? "On aura peut-être un peu plus le ballon que d'habitude. A nous de bien l'utiliser, mais il faudra assurément faire preuve de justesse".