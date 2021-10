CAEN-AJACCIO (2-0) : Malherbe est à la fête

A la surprise générale (sauf des spécialistes qui savent que le Stade Malherbe ne cherche pas à tenir le ballon), les Corses faisaient le jeu en début de rencontre. Mais jouant essentiellement latéralement, les Ajacciens ne se montraient guère dangereux. Et sur un contre bien orchestré côté droit, Andy Delort lançait Ronny Rodelin qui adressait un bon centre à destination de Vincent Bessat. L'ancien Nantais s'appliquait alors pour effacer deux adversaires et adresser une superbe frappe sous la barre. Il fallait une parade géniale de Clément Maury pour sauver les Corses (10e).



Progressivement, les Caennais montaient en pression, notamment en haussant leur niveau technique. Alors qu'un ballon semblait promis à une sortie en six-mètres, Andy Delort redressait superbement le cuir pour servir Ronny Rodelin qui poussait de la tête le ballon au fond des filets (1-0, 27e). Dans le jeu, les hommes de Patrice Garande se régalaient mais peinaient malgré tout pour doubler la mise, le portier corse repoussant l'échéance plusieurs fois.



Au retour des vestiaires, les Caennais laissaient à nouveau le ballon à leurs adversaires qui semblaient plus à l'aise dans le jeu. Issiaga Sylla faisait la différence par exemple dans le couloir gauche, avant d'adresser un bon centre devant le but, mais la charnière caennaise dégageait le danger (54e). Les Malherbistes mettaient enfin du mouvement dans leurs actions. Dennis Appiah adressait un bon centre à destination d'Emmanuel Imorou qui ne manquait pas l'occasion de doubler la mise et d'inscrire son premier but en Ligue 1 (54e).

Derrière, Caen déroulait et ne parvenait pas à accroître l'écart. Andy Delort manquait d'ailleurs d'altruisme à plusieurs reprises devant le but, choisissant une solution individuelle plutôt que collective. Mais quoi qu'il en soit, les Malherbistes se retrouvent en haut du classement de Ligue 1, 11 points devant le premier relégable, Troyes.