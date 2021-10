Fête des Normands : notre sélection du week-end

- Partagez votre repas avec les Robins

Pour une soirée 100 % normande, venez vêtus de rouge et d'or et ramenez des produits bio et locaux afin de partager votre repas et votre bonne humeur, tout ça sur fond sonore.

Pratique. Le 25 septembre à 19h30. Les Robins des Bio, route de Rouen à Elbeuf

- Manger bio et local, c'est l'idéal

Partenaire de la campagne "Manger bio et local c'est l'idéal" et à l'occasion de la Fête des Normands, Biocoop met en place des animations réalisées par les producteurs et transformateurs locaux.

Pratique. Les 25 et 26 septembre.161 route de Paris à Amfreville-la-Mi-Voie

- Découvrez le jardin de la Béthune

Isabelle et Fabrice ouvrent les portes de leur jardin potager. Vous pourrez visiter la ferme, profiter de dégustations et même déjeuner à la ferme. N'hésitez pas à réserver votre place.

Pratique. Du 25 au 27 septembre, rue de la Béthune à Saint-Martin-de-L'Hortier. 06 06 89 39 53- Visite de la ferme des peupliers



- Visite de la ferme des Peupliers

La Ferme des Peupliers vous propose une visite gratuite de l'exploitation agricole et un petit-déjeuner local pour 2€, l'occasion de goûter les yaourts, régulièrement récompensés et fabriqués directement sur place.

Pratique. Le samedi 26 septembre de 9h à 13h à la Ferme des Peupliers à Flipou. Tarif: 2€

- "Hot Normandy" exposée au Havre

La galerie Hamon propose de découvrir l'exposition d'Alain Louiset "Hot Normandy" jusqu'au 30 septembre. Et pour la Fête des Normands, une dédicace est organisée le 26 septembre de 15h à 18h.

Pratique. Galerie Hamon place de l'Hôtel de Ville au Havre. Tél. 02 35 42 42 30

- De la bière normande à la Taverne de Thor

Pour célébrer les Normands dans le nouveau bar la Taverne de Thor, venez découvrir la bière normande créée par le patron des lieux, la "Northmaen". Saveur normande garantie.

Pratique. Le samedi 26 septembre. 2 quai Pierre Corneille à Rouen

- Le Château du Taillis fête la Normandie

Pour l'occasion, le château du Taillis est habillé aux couleurs de la Normandie – en rouge et or – et vous propose une agréable visite au cœur de ce monument historique.

Pratique. Les 26 et 27 septembre de 10h à 17h. Château du Taillis, Hameau de St-Paul à Duclair

- Un week-end de saveurs à Rouen

L'Office de Tourisme et des Congrès Vallée de Seine de Rouen organise pour la fête des Normands un week-end gastronomique, il vous sera possible de déguster de bons produits locaux avec vue sur la Cathédrale.

Pratique. Les 26 et 27 septembre. Place de la Cathédrale à Rouen

- Un chef pour le salon "À table"

Redécouvrez notre patrimoine gastronomique grâce au salon "À Table !", qui accueille la chef étoilée Ghislaine Arabian. Tout au long de la journée, vous seront proposés ateliers, jeux et démonstrations culinaires.

Pratique. Le 27 septembre de 10h à 18h. Marché et Espace Bourvil à Caudebec-lès-Elbeuf