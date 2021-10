New York (AFP). Arrivée du pape à New York, deuxième étape de son voyage aux Etats-Unis

Souriant et accueilli par des vivats, le pape François est arrivé jeudi en fin d'après-midi à New York, deuxième étape de son voyage de six jours aux Etats-Unis. Le souverain pontife de 78 ans arrivait de Washington, après un discours historique devant les deux chambres réunies du Congrès, suivi d'une rencontre avec des sans-logis. Tenant sa calotte à la main à cause du vent, il a été accueilli à l'aéroport John F. Kennedy --du nom du premier président catholique américain-- par des membres du clergé et des enfants. Il devait ensuite rejoindre Manhattan en hélicoptère. Le pape doit commencer dès jeudi soir sa visite à New York par une veillée de prières à la cathédrale Saint Patrick avec quelque 2.500 membres du clergé. Le bâtiment néo-gothique, situé sur la Ve avenue, a accéléré pour l'occasion une restauration de quelque 175 millions de dollars. Six événements sont à son programme new-yorkais, dont un discours à l'ONU vendredi matin, une célébration oecuménique au musée du 11-Septembre et une messe en soirée au Madison Square Garden. Le souverain pontife doit rester un peu plus de 36 heures dans la ville qui ne dort jamais, avant de repartir pour Philadelphie.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire