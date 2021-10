Le chômage repart à la hausse en Basse-Normandie

Les hommes (+2,2%), sont un petit peu plus touchés que les femmes (+1,8%). Alors en recul depuis le début de l'année (-0,7%), le chômage des moins de 25 ans est lui en augmentation de 1,2% sur un mois. L'Orne est le département le plus touché, toujours sur cette période (+2,2%), devant la Manche (2,1%), puis le Calvados (1,9%). Toutes catégories confondues, le chômage en Basse-Normandie a augmenté de 0,5% sur un mois et de 6,5% sur un an, concernant 115 472 personnes.