Indicateur 2010 des résultats des lycées de la Manche et du Calvados

Ci-après vous trouverez dans nos documents pdf téléchargeables des tableaux récapitulatifs des résultats produits par le ministère de l'Éducation pour les lycées d'enseignement général, technologique et les lycées professionnels dans la Manche et le Calvados.

Ces tableaux présentent pour les lycées d'enseignement général et technologique le taux de réussite au bac 2010, l'estimation pour l'année 2011 et aussi le taux d'accès de la seconde au bac. Le taux de réussite est calculé à partir du nombre d'élèves qui ont obtenu leur diplôme par rapport au nombre de candidats. Le second est une estimation du ministère. Le troisième taux est celui du nombre d'élèves bacheliers par rapport au nombre d'élèves entrés en classe de Seconde, dans cet établissement. Plus ce taux est élevé, plus l'établissement réussit à accompagner un grand nombre d'élèves jusqu'au bac. Plus ce taux est bas, moins l'établissement y parvient.

Pour les lycées professionnels les tableaux sont divisés en deux catégories : les filières production et les filières services.



Les familles peuvent ainsi avoir une image de chaque lycée et peut être les aider à choisir.

Le ministère de l'Éducation précise également en publiant ces résultats qu'ils doivent « rendre compte des résultats du service public et de donner aux responsables de ces établissements et aux enseignants des outils qui les aident à améliorer l'efficacité de leurs actions ».

Bonus PDF 1 / Les résultats pour les lycées d'enseignement général et technologique Manche et Calvados

Bonus PDF 2 /

Les résultats pour les lycées professionnels de la Manche et du Calvados