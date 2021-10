Lorient-Caen (0-2) : Malherbe inefficace devant

Vainqueurs respectivement lors de leurs deux dernières sorties, Bretons comme Normands visaient un troisième succès consécutif en championnat. Et c'est Lorient qui aura réussi à enchaîner.

Pour être passés à côté de leur première période, les hommes de Patrice Garande, punis sur deux coups de pied arrêtés durant les 45' initiales, ont vu leur série de deux succès de rang prendre fin sur le synthétique du Moustoir. Des Caennais qui auront l'opportunité de se rattraper dans trois jours avec la réception du Gazélec Ajaccio. Des Corses qui sont passés à deux doigts d'ouvrir leur compteur de victoire contre Rennes.

Les réactions

Patrice Garande (entraîneur de Caen) : "Même si on a pu laisser penser pendant les dix premières minutes qu'on pouvait faire un bon match ici, c'est un match qu'on a loupé. On a pas été à la hauteur des productions précédentes. Il y a eu une réaction en deuxième mi-temps mais on a montré trop d'insuffisances pour pouvoir faire un résultat. Il faut que ça nous serve de leçon. C'est un petit rappel à l'ordre".

Sylvain Ripoll (entraîneur de Lorient) : "On marque deux fois sur coups de pieds arrêtés, on avait pas encore marqué comme ça cette année, donc c'est intéressant. En deuxième mi-temps, on est tombés dans le piège d'une équipe qui ne sait plus si elle doit attaquer ou défendre. La deuxième mi-temps on peut peut-être aussi l'expliquer par le fait qu'on a joué dimanche soir, donc on avait 24 heures de récup' de moins. Caen nous a tenu la dragée haute, heureusement qu'on est passé devant rapidement en première mi-temps".

Les buts

13'. Sur un coup franc à 30 mètres collé à la ligne de touche de Maxime Barthelmé, consécutif à une faute de Syam Ben Youssef, Benjamin Moukandjo, profite d'une mésentente entre Jordan Adéoti et Rémy Vercoutre dans les 5,50 mètres, pour pousser le ballon au fond des filets. Lorient 1-0 SM Caen.

36'. A la récupération aux 20 mètres d'un corner renvoyé plein axe par la défense caennaise, Didier Ndong voit sa frappe déviée dans les cages de Rémy Vercoutre par Majeed Waris ; l'attaquant ghanéen ne se trouvant pas en position de hors-jeu, car couvert par Jeff Louis. Lorient - SM Caen 2-0.

La feuille de match

LORIENT - CAEN : 2-0 (2-0).

Arbitre : M. Ennjimi.

BUTS. Lorient : Moukandjo (14'), Waris (36').

AVERTISSEMENTS. Lorient : Le Goff (10'), Bellugou (49').

LORIENT : Lecomte - Gassama, Touré, Lautoa, Le Goff - Jouffre (Abdullah, 63'), Ndong, Bellugou (Philippoteaux, 80'), Barthelme (Guerreiro, 62') - Waris, Moukandjo.

CAEN : Vercoutre - Appiah, Ben Youssef, Da Silva, Imorou - Bessat (Leborgne, 61'), Adéoti, Féret, Bazile - Louis - Rodelin (Delort, 47').

FO pour Le Bessin Libre