Un flipper de collection à gagner la Foire de Caen

Record à battre

Ce jour là, le Caennais Robert Pain, tente sa chance : "Ça fait longtemps que je n'ai pas joué ! Dans le temps, on trouvait des flippers dans tous les bars. Aujourd'hui, même la salle de jeux du centre-ville est devenue une banque !", ironise-t-il. Les Jeux Argentanais, en sortie d'expo sur la Route 66 (Hall 1), rattrape le déficit en la matière et propose à la vente des centaines de pièces, dont de nombreuses importées via un réseau très spécialisé. "Nos baby-foot sont français, nos billards anglais et nos flippers et nos juke-box viennent directement des États-Unis", explique Michel Miloche, fondateur de la société implantée à Occagnes, dans l'Orne.

À l'heure où nous bouclions, le record au "Flipper Mustang Challenge" était de 49 millions de points. Il est à battre ! Avis aux amateurs…