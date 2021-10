Tendance Emploi Orne : vendredi 25 septembre

Dans le cadre du développement de la société BESNARD spécialisée dans la mécanique de précision, on recherche un ajusteur avec expérience en vue d'un poste en CDI. Il est souhaitable d'avoir des connaissances sur le logiciel Mastercam.

Envoyez votre candidature par mail à cevette@besnard-sa.com et ou appeler le 06 07 55 08 65.

Dans le secteur de l'Orne nous recherchons un commercial en biens de consommation auprès des entreprises.

Vous prospectez, assurez le suivi et fidélisez une clientèle d'artisans et PME-PMI.

Vous commercialisez une gamme de produits de fixation, d'outillage et de consommables d'atelier. L'idéal est d'avoir une expérience en agences commerciales régionales ou points de vente en libre service B to B.

Retrouvez l'offre sur polemploi.fr avec le numéro 0 31 YH FJ

Vous disposez d'un esprit de créativité, avez une expérience commerciale de véranda et produits de menuiserie, de bonnes connaissances techniques alors un poste est fait pour vous chez Blavait Menuiserie à l'occasion de l'ouverture de leur agence dans le Calvados.

Envoyez CV et lettre de motivation par mail à info@blavait.fr

