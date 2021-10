Canisy: coup d'arrêt pour la commune nouvelle

Toutes étaient appelées à répondre à une question: "Face à l'obligation de rejoindre Saint-Lô Agglo au 1er janvier 2017, êtes-vous d'accord pour créer une commune nouvelle inncluant la totalité des communes de la Communauté de communes ?"

Concrétement, la création au 1er janvier 2016, aurait permis à cette actuelle communauté de communes, seule dans le bassin Saint Lois à ne pas avoir adhérer à Saint Lô Agglo, de repousser encore une échéance de toute façon inévitable, celle de la fusion avec sa géante voisine. Une fusion rendue obligatoire, au 1er janvier 2017, par la récente hausse du seuil minimum de population pour une EPCI. La création d'une commune nouvelle aurai permis de repousser d'un an cette entrée dans l'agglo.

10 de ces communes ont voté en faveur du projet et 2 seulement se sont opposées, Canisy et Saint-Martin-de-Bonfossé. Leurs positionnements centraux dans la géographie intercommunale met par la même, un coup d'arrêt non négligeable au projet.