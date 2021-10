Focus Jazz #5 en Basse Normandie

Focus Jazz met en avant le Jazz durant tout un mois en Basse Normandie. Débutée le 15 mars dernier, cette manifestation réunit tous les concerts et spectacles de jazz ou autour de cette musique donnés dans la région. De nombreuses salles réparties dans les 3 départements vous proposent plus de 60 concerts!

Des groupes et solistes de Normandie et d'ailleurs. Un bon moyen d'entrer dans le printemps et de commencer une nouvelle saison Jazzy. Vos places sont à acheter auprès de la salle qui programme votre coup de coeur. Retrouvez toutes les informations sur http://www.focusjazz.fr/

Le programme est également à télécharger à la fin de cet article.

Ecoutez Céline Bricard nous donner tous les détails de Focus Jazz 2011: