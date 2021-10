One Direction annonce la sortie d'un nouvel album "Made in the A.M"

La sortie mondiale de l'album baptisé "Made in the A.M" aura lieu le 13 novembre, juste avant la période des fêtes comme pour les quatre précédents opus du groupe formé lors de l'émission de télévision "The X Factor" en 2010.

Depuis le départ en mars du chanteur Zayn Malik, disant souffrir du "stress" accumulé, les rumeurs de séparation allaient bon train concernant les quatre membres restants. Ils apparaissent toutefois unis dans la courte vidéo postée sur Twitter pour annoncer la sortie de l'album.

Le chanteur vedette Harry Styles a promis aux fans une "récompense": s'ils commandent l'album en avance, ils pourront télécharger immédiatement la chanson "Infinity".

Une autre chanson de l'album, "Drag Me Down", avait battu des records d'écoutes sur la plate-forme de streaming Spotify lors de sa sortie surprise début août.

Un autre membre du groupe, Louis Tomlinson, 23 ans, avait alimenté bien malgré lui les rumeurs de séparation en confirmant récemment la grossesse de sa compagne, une styliste de Los Angeles. Cette paternité imminente avait été perçue comme un motif de rupture.

"Nous ne nous séparons pas, mais nous allons prendre un repos bien mérité à un moment donné l'année prochaine", a martelé un autre membre, Niall Horan, dans un tweet le mois dernier.

Les One Direction qui ont vendu plus de 65 millions d'albums, ont entamé en février une tournée qui doit s'achever le 30 octobre à Sheffield en Angleterre.