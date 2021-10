Paris (AFP). Ligue 1: Paris écrase Guingamp et conforte sa première place

Le PSG a renoué avec la victoire et Zlatan Ibrahimovic avec le but au détriment de Guingamp (3-0) mardi, lors de la 7e journée de Ligue 1, et ainsi conforté sa place de leader. Le succès des triples champions de France en titre, invaincus après deux nuls en championnat (2-2 contre Bordeaux et 1-1 samedi à Reims), leur permet de compter quatre points d'avance sur Rennes, qui se rend mercredi chez la lanterne rouge, le Gazélec Ajaccio. Ibrahimovic a mis fin à sa disette de cinq matches de suite sans marquer en clôturant le score en fin de partie, sur une passe d'Angel Di Maria (83e), même si l'attaquant suédois a aussi vu son penalty arrêté par le gardien Jonas Lössl (87e). "Zlatan" avait déjà été prépondérant dans les deux précédents buts: il a fait la dernière passe au très inspiré Javier Pastore, qui ouvrait la marque d'un plat du pied à ras du poteau depuis l'entrée de la surface (18e), puis voyait sa frappe repoussée par le gardien breton dans les pieds de Di Maria, qui débloquait son compteur en championnat pour son quatrième match (77e). Laurent Blanc avait décidé de laisser sur le banc Thiago Silva et Marco Verratti au coup d'envoi, les deux seuls titulaires habituels qui avaient été alignés à Reims, hormis les cas particulier du gardien Kevin Trapp et d'Ibrahimovic. Il les a fait entrer en cours de match. Les Parisiens vont défier Nantes samedi pour la 8e journée de L1 (17h30), avant une semaine plus huppée, marquée par un déplacement en Ukraine pour y affronter le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions, puis la réception de Marseille dans le clasico du championnat. - Angers et Reims dos à dos - Guingamp, qui s'était fait écraser 6-0 lors de son dernier match au Parc des Princes le 8 mai dernier, met sa place dans le top 10 (8e) à la merci des équipes qui le suivent. En ouverture de cette 7e journée, Angers et Reims se sont quittés sur un match nul (0-0) et ont ainsi raté l'occasion de monter sur le podium, au moins provisoirement. Les deux équipes, qui n'ont connu qu'une défaite chacune cette saison, montent toutefois d'un cran et dépassent Caen au classement, puisque Reims prend la 4e place et Angers la 5e. A noter que, côté rémois, le défenseur central et capitaine Aïssa Mandi est sorti sur blessure (68e). Outre Gazélec-Rennes, cinq autres matches se disputent mercredi. Lyon (face à Bastia) et Marseille (à Toulouse) tenteront de surmonter leur houleuse confrontation de dimanche (1-1). Jeudi aura lieu Montpellier-Monaco, et mardi prochain Lille-Nantes. Le programme de la 7e journée : Mardi Angers - Reims 0 - 0 Paris SG - Guingamp 3 - 0

