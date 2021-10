Arnaud Daudruy du Medef Haute-Normandie : "Nombre de migrants ont une formation supérieure"

Êtes-vous favorable à l'accueil des migrants ?

"Pour ma part, je dirige une entreprise (Olvea, production d'huiles végétales) qui a six implantations industrielles en Afrique. je suis donc souvent au contact de populations qui veulent parfois migrer pour des raisons économiques. Mon entreprise ayant un profil international, je pense que ce qui fait la richesse d'une nation, ce sont les flux : de biens, de capitaux mais aussi de personnes. Il faut s'ouvrir sur l'autre et les chefs d'entreprises sont peut-être un peu plus ouverts sur le monde."

Comment intégrer ces migrants ?

"En France, nous avons 400 000 emplois non pourvus. Si un migrant veut prendre un travail contraignant dont un Français ne veut pas, je pense à l'hôtellerie-restauration, alors pourquoi pas. Nombre de migrants ont également une formation supérieure, par exemple en médecine. Les petites structures hospitalières en manque de médecins peuvent avoir besoin d'eux."

Combien de migrants peuvent être accueillis ?

"La France ne peut pas accueillir toutes les misères du monde. Le pays a une capacité d'intégration limitée, nous parlons peut-être de quelques dizaines de milliers de personnes."