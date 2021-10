Les communes de Seine-Maritime se mettent au kiosque digital !

C'est l'idée de l'agence de communication rouennaise Le Perroquet Bleu, qui travaille avec trois communes de Seine-Maritime : Rouen depuis mars dernier, Mont-Saint-Aignan et Petit-Quevilly depuis ce mois-ci. Son fondateur, Franck Dubois, précise : "Aujourd'hui, sur les applications mobiles des journaux, il manque une pierre à l'édifice : il y a une logique de flux d'informations mais il manque la logique du numéro, que l'on retrouve chaque semaine en kiosque." C'est ce chaînon manquant qu'a voulu combler Le Perroquet Bleu. La logique est simple : dans les applications déjà développées, l'utilisateur peut retrouver tous les documents édités régulièrement par la commune. Exemple à Petit-Quevilly avec Charlène Prieur, community manager à la municipalité : "Grâce à l'application, nous pouvons lire le magazine de la commune ou le guide des loisirs."

Consommer autrement

Une autre façon de consommer l'information communale qui séduirait crescendo : "Les municipalités se posent de plus en plus la question de la diffusion et réfléchissent à la fin du tout boîtage, à cause duquel la plupart des magazines finissent directement à la poubelle", veut croire Franck Dubois. En attendant la fin du boîtage, le Perroquet Bleu s'attelle à développer d'autres applications pour des communes de toute la Normandie. Prochaine à voir le jour : celle de Louviers.