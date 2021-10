Berlin (AFP). Scandale Volkswagen: Angela Merkel réclame au constructeur une transparence totale  

La chancelière allemande Angela Merkel a réclamé mardi "une totale transparence" et des explications rapides de la part de Volkswagen, alors que le constructeur automobile a admis avoir menti sur le niveau de pollution de certaines de ses voitures. "Il s'agit maintenant de faire preuve d'une totale transparence, d'expliquer l'ensemble du processus () et j'espère que les faits viendront sur la table le plus vite possible", a déclaré Mme Merkel, lors d'une conférence de presse à Berlin.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire