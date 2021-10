Rugby : l'Ovalie Caennaise s'est fait plaisir

Neuf essais signés Virginie Letellier (trois fois), Julie Duval, Aliénor Pol, Cindy Reynaud, Marion Bouquet, Aurore Sobolak et Solveig de La Hougue sont venus récompenser les bonnes intentions et le sérieux caennais. « Les objectifs de ce match étaient la victoire et la manière, on a eu les deux », se réjouit le co-entraîneur Gilles Rabier. L'autre bonne nouvelle du jour est venue de la rentrée de la troisième ligne internationale Amandine Vaupré, présente sur la pelouse pour la première fois de la saison après une rupture des ligaments croisés du genou en septembre dernier. « Physiquement, c'était un peu dur, mais dans le jeu, ça s'est bien passé », souriait-elle à la sortie du match.

Dimanche 3 avril, elle et ses partenaires auront la tâche beaucoup plus ardue à Perpignan. Troisièmes du championnat, les joueuses de l'USAP auront à coeur de prendre leur revanche face à la seule équipe qui les a battues cette saison. « On fera ce qu'on pourra mais ce sera très compliqué, ne cache pas Gilles Rabier. On n'a plus rien à espérer concernant la tête du championnat, le but est maintenant de travailler pour la saison prochaine. » Solidement installé à la sixième place, Caen n'a plus rien à craindre non plus à cinq journées de la fin du championnat. Après Perpignan, il affrontera les quatre derniers de D1 avec l'objectif de tout gagner.