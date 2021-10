Heula prêt à croquer la Réunification de la Normandie

Son coup de crayon parle pour lui. Quelques regards jetés à ses dessins suffisent pour comprendre sa passion, son amour même pour la Normandie. Il faut, il est vrai, apprécier le second degré. "On ne plaît pas à tout le monde, car nous nous amusons aussi des défauts de notre territoire", soutient Sylvain Guichard, natif de Caen, à l'origine en 2007 d'Heula. "Mais la Normandie est une région formidable qui compte tenu de ses atouts, est plutôt méconnue".

La Réunification offre à Heula de nouvelles opportunités

Heula, c'est cette société de huit salariés, installée à Hérouville Saint-Clair, qui cartonne dans plus de 250 points de vente de la région, dont 25% en Haute-Normandie. Cartes postales, tee-shirts, boites de gâteaux locaux, gadgets... L'humour se décline à l'infini et séduit les locaux comme les touristes. Ou quand la Normandie communique par le dessin à destination de millions de consommateurs.

"La Réunification au 1er janvier prochain va nous offrir de nouvelles portes à tous les niveaux. A notre échelle, nous avons déjà pu nous en apercevoir... Dès l'annonce officielle de la Réunification, les médias hauts-normands nous ont sollicité alors que c'était difficile auparavant de se faire une place dans cette partie de la région. Sans être un militant du rapprochement, c'était ridicule d'avoir deux Normandie. Nous ne formons plus qu'un."