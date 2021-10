2000 participants attendus à la troisième édition de « L'Incendiaire » à la Ferté Macé

« L'incendiaire » en est à sa troisième édition. C'est l'une des manifestations sportives qui regroupe le plus de participants dans l'Orne : cette course d'obstacles en réunira 2000 ce samedi 26 septembre à La Ferté Macé. Il s'agit d'une course d'obstacles où les concurrents doivent ramper sous des barbelés, patauger dans la boue, ou encore, et ce sera une première cette année, franchir le « saut de l'ange ».

L'épreuve est organisée par des pompiers, au profit de l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. Elle propose 2 parcours de 6 ou 12 kilomètres. Départ à 12h30 pour la plus courte, à 14h30 pour la plus longue.

Les concurrents viendront de toute la France et même de l'étranger, qu'ils soient pompiers ou simples civils.

Franck Folliot, organisateur de l'épreuve :

Le public qui pourra aussi se tester au « saut de l'ange » aura à sa disposition le village de la course, mais aussi un marché de producteurs du terroir.