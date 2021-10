Stockholm (AFP). Valls: la lutte contre la radicalisation jihadiste prendra une génération

La lutte contre la radicalisation jihadiste de jeunes en France prendra "une génération", a prévenu vendredi Manuel Valls, affichant son intention de mobiliser "toute la société" car l'action des seuls services de renseignement "ne suffira pas". Dans le cadre d'un déplacement en Suède, le Premier ministre participait vendredi matin à une table ronde consacrée à une initiative suédoise en matière de lutte contre la radicalisation, dont il a affiché la volonté de s'inspirer. "Le plus important, et c'est le sens de cette table ronde, c'est comment on mobilise la société. La seule action antiterroriste de nos services ne suffira pas", a déclaré M. Valls lors d'un échange avec ses interlocuteurs suédois. "Et comme c'est en effet un phénomène qui va durer, c'est une question d'une génération. D'une génération", a-t-il insisté. "Il y a selon moi des milliers de jeunes en France qui peuvent tomber dans ce phénomène de radicalisation", a poursuivi le Premier ministre. Et même si le combat contre l'organisation État islamique était victorieux, "il y aura toujours ce phénomène sous d'autres formes", a-t-il prévenu. La table ronde réunissait notamment le ministre suédois de l'Intérieur Anders Ygeman et l'ancienne leader sociale-démocrate Mona Sahlin, désormais coordinatrice nationale pour la prévention de l'extrémisme violent, ainsi que deux responsables religieux musulmans et des experts. L'initiative suédoise, qui passe par un réseau de quelque 280 personnes (une par commune), vise notamment à associer écoles, cultes, collectivités locales, ainsi que les mères de famille. La philosophie met l'accent sur la prévention, le dialogue et la coordination des différents acteurs, en limitant le volet pénal. Le Danemark voisin a également lancé une initiative de déradicalisation de jeunes musulmans partis ou tentés par un départ en Syrie ou en Irak, via un système de tutorat expérimenté à Aarhus, la deuxième ville du pays. Le déplacement de M. Valls a également été l'occasion d'une rencontre avec de jeunes réfugiés récemment arrivés en Suède, avec leurs témoignages sur leur apprentissage de la langue. En milieu de journée, il s'est rendu dans un établissement scolaire de Stockholm pour rencontrer une dizaine d'entre eux, en cours d'apprentissage de la langue et de la culture. "Nous avons aussi ce système en France. Mais face à ce flux actuel je voulais voir comment la Suède (un des pays à accueillir le plus de réfugiés en Europe) faisait face. C'est en regardant ailleurs aussi qu'on arrive à faire mieux. Il faut être capable d'avoir des dispositifs souples pour favoriser l'intégration rapide. J'utiliserai des choses que j'ai vues ici en Suède", a dit le Premier ministre en sortant de l'établissement, avant de s'envoler pour une réunion de dirigeants sociaux-démocrates à Vienne.

