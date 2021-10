C'est par le développement économique que l'élu a débuté son -long- propos : insertion économique (110.000 heures sur la rénovation urbaine), le difficile développement économique (100 emplois chez SPB, France lamelles, H&M), le numérique (calendrier du déploiement sur l'agglo jusqu'ici respecté) , le commerce (22.000€ investis sur le commerce de centre-ville), l'aménagement du cœur de ville qui avance (la Providence achevée pour la fin de l'année).

S'en est suivi un chapitre sur la rénovation dans le centre-ville, entre opération d'amélioration de l'habitat en 2016 et taxation des friches commerciales qui seront fixées lors du prochain conseil municipal, le 29 septembre prochain.

C'est aussi la volonté affichée d’accroître le périmètre de la communauté urbaine pour arriver à 60.000 habitants au 1er janvier 2017 , avec des communes du nord-Sarthe (Villeneuve en Perseigne), du bocage carrougien, et d'autres au nord d'Alençon. Beaucoup de décision devraient être annoncées dans quelques jours :

Alençon va acheter le Château des Ducs Impossible de lire le son.

Joaquim Pueyo a enchaîne sur les projets à suivre dans les prochains mois :

La gare des bus urbain (Champ Perrier) qui ouvrira le 2 janvier, la 1ère pierre du nouveau cinéma multiplexe qui sera posée en octobre (un espace multimédia remplacera l'actuel cinéma), la création d'un Epic à l'office de tourisme, l’îlot « Tabur » (face à la gare Sncf), … et, surprise : l'achat par la ville de l'ancienne prison (le château des Ducs) :

Joaquim Pueyo s'interroge aussi que l'actuelle médiathèque, adaptée ou pas aux besoins des alençonnais; un nouveau projet pourrait sortir des cartons. C'est aussi la piscine du lycée Marguerite de Navarre qui va disparaître. Un nouveau bassin sera créé à Alençéa ; L'ancienne piscine sera transformée en salle de sport.

Au chapitre de la vie quotidienne, le maire d'Alençon est revenu sur les rythmes scolaires et les temps d'activité périscolaires : 80 % des écoliers y participent et sont encadrés par 186 intervenants. C'est aussi le pôle petite enfance à Courteille qui sera inauguré le 10 octobre, la maison de la vie associative à laquelle 120 associations sont rattachées. Sur la tranquillité, Joaquim Pueyo a confirmé la mise en place dès la fin de cette année de caméras de vidéo surveillance à la Providence, dans le centre-ville, à Courteille, Perseigne, et sur les boulevards. C'est enfin l'annonce d'une nouvelle piste de rollers à la plaine des sports, et d'une tour de chronométrage sur la piste d'athlétisme.

Le budget

Joaquim Puyeo insiste sur la maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement, soulignant que les enveloppe pour 2016 seront identiques à 2015, et que pour les impôt locaux, nous sommes dans les mieux placés dans notre strate de population. Le maire annonce un encourt de dette à 119,70€ par habitant, là où il est de 1147€ en moyenne pour les villes de la taille d'Alençon, concédant c'est plus difficile pour la CUA.

L'environnement

Le maire confirme un nouvel écoquartier de 196 maison à énergie positive, à la Fuie aux Vignes, et la création d'un réseau chaleur bois à Lancrel (travaux sur 2016/2017).

Enfin, Joaquim Pueyo a présenté un fascicule « Alençon capitale proximité », qu’il va présenter dans quelques heures aux chefs d'entreprises, pour donner envie de venir vivre à Alençon, appuyant sur le fait que la CUA veut accélérer sa mutation, passer le cap des 60.000 habitants pour être un territoire qui compte dans la future grande Normandie :