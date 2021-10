Coupe du monde de rugby : le coach de Rouen Richard Hill se souvient

"L'équipe de France avait les meilleurs relanceurs du monde" Richard Hill



"En 1991, au tournoi des cinq nations, il nous fallait une victoire contre la France à Twickenham pour remporter le tournoi et faire le grand chelem. L'entraîneur de l'époque Geoff Cook nous avait prévenu des qualités de relance de l'équipe de France. Il nous avait bien mis en garde de ne pas tourner le dos aux Français même s'ils n'étaient que dans leur zone d'en but. On aurait du l'écouter parce qu'après une pénalité manquée, Serge Blanco s'est saisi du ballon pour relancer et remonter le terrain. C'est finalement Philippe Saint-André qui a aplati derrière la ligne. On a remporté le match et le tournoi avec, mais cet essai était magnifique. A l'époque l'équipe de France avait les meilleurs relanceurs du monde, aujourd'hui ça n'est malheureuement plus vraiment le cas."