Livres : découvrez la sélection de la rédaction sur la Route 66

Sur la Route 66 – Carnets de voyage,

par Stéphane Dugast et Christophe Géral. Stéphane et Christophe étaient en quête de Sens… Ils nous permettent, grâce à leurs carnets de voyage, d'embarquer avec eux sur leur Harley Davidson, pour prendre part à cette aventure marquée par l'imprévu des rencontres humaines… Car ils ont voulu rencontrer ces pionniers, ces personnalités qui continuent de faire vivre l'Esprit Route 66. Les photos sont fortes et font vivre l'odyssée de l'intérieur.

Pratique. Sur la Route 66 – Carnets de voyage Ed. La Martinière, 39€. Stéphane Dugast sera présent au Brouillon de Culture samedi 19 septembre, entre 15h et 17h.

Éternelle route 66,

de Jean Paul Naddeo et Marie-Sophie Chabres. À la rencontre d'une population généreuse et bigarrée, de paysages grandioses, luxuriants ou arides, d'une histoire bien plus récente que celle de notre continent, mais tout aussi tourmentée… De Chicago à Santa Monica, en passant par Saint-Louis, Oklahoma, Amarillo, Gallup, Las Vegas. Vous allez adorer vivre la traversée de cette route légendaire.

Pratique. Éternelle Route 66, Ed Grund, 24,95€. Jean-Paul Naddeo sera présent au Brouillon de Culture, samedi 26 septembre, entre 15h et 17h.

Les classiques :

Les raisins de la colère, de John Steinbeck, prix Nobel de littérature qui relate l'exil d'une famille de métayers de l'Oklahoma, que la Grande Dépression chasse sur la Route 66 dans des conditions climatiques extrêmes. Ou encore Sur la Route, de Jack Kerouac, publié en 1957. Ce road movie raconte le périple de l'auteur à travers les États-Unis de New York à la Côte ouest, en compagnie de quelques autres icônes beatniks, parmi lesquelles Allen Ginsberg ou Neal Cassady…