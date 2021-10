Enquête de circulation en Haute-Normandie : les automobilistes sondés

Cela ne prend pas plus d'une minute. Depuis le 15 septembre et jusqu'au 15 octobre, la Métropole mène une enquête de circulation à 26 points différents en Haute-Normandie (16 en Seine-Maritime, 10 dans l'Eure), à chaque fois à dans le sens de sortie de Rouen. Chaque lieu n'est sondé qu'une seule fois.

Quelles habitudes de déplacements ?

Nous avons rencontré Clément Beignot-Devalmont, responsable de service exploitation à la direction des espaces publics de la Métropole, sur l'aire d'autoroute de Quincampoix, sur l'A28 dans le sens Rouen-Neufchâtel-en-Bray. Il précise : "Nous posons quelques questions à des automobilistes sélectionnés aléatoirement par les forces de l'ordre qui les orientent vers nous. Le but,c 'est de savoir d'où ils viennent, qu'est ce qu'ils y faisaient, où ils se rendent désormais et pour y faire quoi. Nous leur demandons également combien de fois ils font ce trajet par semaine. Les poids lourds sont également interrogés : on recense le type de véhicule et ce qu'il transporte."

Une base de données pour les projets futurs

Environ 40 000 automobilistes seront sondés pendant ce mois. A la fin, une base de données sera ainsi construite pour connaître les besoins en déplacements des usagers. Dans des projets futurs, ces données pourront ainsi servir pour éviter des impacts trop gênants sur les automobilistes : "Si à l'avenir on doit fermer une voie à la circulation, on saura quel impact cela aura", développe Clément Beignot-Devalmont.

Une base de données qui pourra s'avérer utile. La dernière enquête similaire date de 1997. La circulation, depuis, a évolué. Les projets aussi.

Pratique. Pour répondre aux questions auxquelles vous n'avez pas eu le temps de répondre ou pour approfondir le questionnaire, rendez-vous sur www.métropole-rouen-normandie.fr/enquete-cordon