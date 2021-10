Santiago du Chili (AFP). Séisme au Chili: nouveau bilan de huit morts, levée de l'alerte au tsunami

Les autorités chiliennes ont levé jeudi sur l'ensemble du pays une alerte au tsunami lancée la veille après un violent séisme, dont le bilan a été porté à huit morts. Ce séisme de magnitude 8,3 a frappé mercredi soir le centre et le nord du pays, provoquant l'évacuation d'un million de personnes. "L'alerte au tsunami est levée sur tout le territoire national", a annoncé l'Office national des situations d'urgence (Onemi) sur son compte twitter, plus de 10 heures après le début du tremblement de terre qui a fait au moins huit morts selon un nouveau bilan officiel. Le séisme a été enregistré à 19H54 (22H54 GMT), en mer à proximité de la côte. A Illapel, ville de 31.000 habitants située à une cinquantaine de km du littoral, des maisons se sont effondrées. La Marine chilienne avait lancé une alerte au tsunami pour l'ensemble des côtes du pays, bordé par l'océan Pacifique et l'ordre d'évacuation des habitants des villes côtières, maintenu jeudi matin, à l'exception des régions de Los Lagos, Aysen et Magallanes, dans le sud. Une grande partie des personnes évacuées ont été transférées vers les zones plus élevées des villes côtières. Le sous-secrétaire du ministère de l'Intérieur, Mahmoud Aleuy a précisé que l'état de catastrophe avait été décrété pour la province de Choapa, où se situe l'épicentre du séisme d'une magnitude de 8,3 selon l'Institut américain de géologie (USGS). "Il s'agit du sixième tremblement de terre le plus puissant de l'histoire du Chili, et du plus fort pour 2015 à l'échelle mondiale", a souligné le responsable du ministère. huit'île de Pâques, à 3.750 kilomètres au large, devait elle aussi être évacuée, tandis qu'une alerte au tsunami était émise dans le Pacifique, côté asiatique, concernant surtout la Polynésie française. En Amérique centrale, le Nicaragua a décidé, par précaution, d'évacuer pendant quelques heures mercredi soir 18.000 habitants de 83 communes de la côté Pacifique, a indiqué un porte-parole du gouvernement. Ils ont tous été autorisés à regagner leurs maisons peu avant minuit, selon plusieurs médias locaux. Sur la côte du Chili, des grandes vagues ont atteint le centre de plusieurs villes, dans la région de Coquimbo où a eu lieu le séisme et dans celle de Valparaiso, à 120 kilomètres à l'ouest de la capitale, selon des images de la télévision. "Même s'il y a bien eu un tsunami, les dernières séries de vagues sont en diminution, mais nous savons qu'il peut y avoir des répliques et donc nous devons continuer à évaluer minute par minute la situation", a déclaré la présidente Michelle Bachelet. Les classes ont été suspendues dans les communes côtières de la région centre-nord, la plus touchée par le séisme, et quelque 245.000 familles étaient privées d'électricité au niveau national. Le tremblement de terre a été enregistré à 19H54 (22H54 GMT), non loin d'Illapel, ville de 31.000 habitants située à une cinquantaine de km du littoral où une dizaine de personnes ont été blessées, où plusieurs maisons se sont effondrées et où l'électricité a été coupée. L'USGS a situé l'épicentre à 230 kilomètres au nord de Santiago, près d'Illapel. Une vingtaine de répliques, dont certaines très fortes, continuaient à être recensées dans la nuit de mercredi à jeudi, maintenant les habitants sur le qui-vive. - 'Tout a bougé !' - Le séisme a provoqué à Santiago, la capitale de 6,6 millions d'habitants, un vaste mouvement de panique, des milliers d'habitants déferlant dans les rues, a constaté un journaliste de l'AFP. "Nous sommes sortis de notre immeuble et tout a commencé à bouger très fort", a raconté Pablo Cifuentes, un habitant, à la radio Cooperativa.

