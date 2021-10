Après un an et demi d'enquête, la gendarmerie de l'Eure a arrêté pour proxénétisme aggravé 5 prostituées qui appartiennent à un réseau, notamment à Verneuil sur Avre, et Conches en Ouche, près de L'Aigle.

10000 euros ont été saisis.

4 ont été placées sous contrôle judiciaire et mises en examen. La cinquième, à la tête du réseau, a été incarcérée.