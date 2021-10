New York (AFP). Fashion Week: parade militaire chez Kanye West, ode à la nature chez Michael Kors

Le créateur Michael Kors, avec une ode à la légèreté, et l'aspirant styliste Kanye West, adepte d'un minimalisme martial, ont livré mercredi à New York deux visions très éloignées de la saison printemps/été 2016. Animal médiatique et champion des réseaux sociaux avec son épouse Kim Kardashian, le rappeur de génie avait bousculé le calendrier de la Fashion Week pour présenter sa deuxième collection Yeezy. Son défilé avait été annoncé à la dernière minute, suscitant la colère de certains stylistes, en particulier une créatrice qui devait lancer sa collection à la même heure. Kim Kardashian, qui attend leur deuxième enfant, était assise au premier rang avec leur fille North, 2 ans, aux côtés de la "papesse" new-yorkaise de la mode Anna Wintour. Conçue par l'artiste Vanessa Beecroft, le spectacle avait des allures de parade militaire. La présentation, avec ces mannequins alignés côte à côte, la couleur sable des vêtements et la longueur de plusieurs pièces évoquaient l'univers guerrier de Star Wars et les fameux chevaliers Jedi de George Lucas. - Michael Kors au naturel - A part cette couleur sable, il était difficile de trouver un point commun entre la collection de Kanye West et celleWeek dans la matinée. Le New-Yorkais a ainsi proposé une ligne très "glamour naturel", s'éloignant de la sophistication pour privilégier le naturel et la spontanéité. A la tête d'un véritable empire du luxe, Michael Kors avait déjà ouvert les fenêtres lors de sa collection printemps/été 2015, avec notamment beaucoup de fleurs imprimées. Il a poursuivi dans cette voie, avec toujours des fleurs, mais presque uniquement brodées et cousues sur des vestes, des jupes ou des robes, pour juxtaposer "la douceur romantique avec des coupes détendues". Le choix des matières, plus légères, et de coupes moins strictes, a donné à la collection printemps/été 2016 une atmosphère plus naturelle que celle du millésime 2015. Le tout était présenté sur une musique folk qui tranchait avec l'habituelle saturation des basses. - Modernité et liberté chez Hugo Boss - A sa façon, Jason Wu a aussi pris ses distances avec le formalisme en réalisant sa collection pour Hugo Boss, qu'il a également présentée mercredi. Inspirée par le courant artistique du Bauhaus, sa ligne est particulièrement féminine et élégante, pour une femme moderne et libre. Ses coupes sont toujours ultra précises, souvent asymétriques, ses vestes anguleuses. Mais cette saison, la femme Boss ose les fins plissés ultra-légers pour de superbes robes noire, jaune, bleu français, ou vermillon finement ceinturées à la taille, pour un ensemble jupe et haut asymétrique ivoire au col rond, ou pour allonger une petite robe sage. "Je voulais que les vêtements bougent, je voulais enlever tout le côté apprêté du façonnage, tout a du mouvement, il y une vraie féminité dans la collection", a expliqué à l'AFP le designer de 32 ans, New-Yorkais né à Taïwan. "Le mouvement est particulièrement attirant en ce moment. Nous ne voulons plus être contraints, les femmes veulent être libres".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire