Paris (AFP). Ligue des champions: retour laborieux de Lyon, le Barça accroché

Pour ses retrouvailles avec la Ligue des champions, Lyon a connu les pires difficultés à La Gantoise (1-1), pourtant longtemps à dix, Alexandre Lacazette ayant manqué le penalty de la victoire en fin de match, alors que Barcelone, tenant du titre, a peiné à Rome (1-1), lors de la 1re journée de la phase de poules. GROUPE E Bayer Leverkusen (GER) - BATE Borisov (BLR) 4-1 Le Bayer, bien aidé par Hakan Calhanoglu et son doublé, a obtenu un précieux succès face au champion du Belarus dans une poule où le FC Barcelone et l'AS Rome font figures de grands favoris. Le club allemand, qui s'est qualifié pour les 8e de finale lors de ses six dernières participations à la C1, va essayer d'être le poil à gratter des deux gros. AS Rome (ITA) - FC Barcelone (ESP) 1-1 Bel exploit de la Roma qui a su tenir tête au champion d'Europe en titre. Le but de Luis Suarez n'a pas fait vaciller les Italiens et le public de l'Olimpico a pu apprécier une égalisation de toute beauté, signée Alessandro Florenzi: un lob depuis le bord de touche, sur la ligne médiane. Le suspense risque de durer un bon moment dans ce groupe. GROUPE F Dinamo Zagreb (CRO) - Arsenal (ENG) 2-1 Première soirée et premier fiasco pour les Gunners. Tout est allé de travers pour les troupes d'Arsène Wenger avec un but contre son camp d'Alex Oxford-Chamberlain puis l'exclusion d'Olivier Giroud, averti à deux reprises. Un revers qui tombe très mal juste avant le choc de la 6e journée de Premier League face à Chelsea, samedi à Stamford Bridge. Olympiakos (GRE) - Bayern Munich (GER) 0-3 Le géant bavarois a d'abord effectué le service minimum avant d'accélérer sur la fin. Il s'en est remis une fois de plus à la vista de Thomas Müller, en grande forme en ce début de saison: son doublé porte son total à 10 buts en sept matches (club et sélection confondus). GROUPE G Dynamo Kiev (UKR) - FC Porto (POR) 2-2 Porto a pu compter sur Vincent Aboubakar, l'homme qui fait des ravages en championnat (4 buts en 4 matches), pour ramener un point d'Ukraine. L'issue de cette rencontre pourrait avoir son importance dans le décompte final, les deux équipes étant censées se battre pour accrocher le deuxième ticket qualificatif derrière Chelsea. Chelsea (ENG) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) 4-0 En crise en Premier League, la formation de Jose Mourinho s'est changé les idées sur la scène européenne. Tout autre résultat qu'une victoire aurait amplifié le marasme et accentué la pression autour du manageur portugais. Mais les Blues, privés de leur gardien Thibaut Courtois, ont réagi et facilement dominé le Maccabi Tel-Aviv, malgré un penalty raté en tout début de match par Eden Hazard. GROUPE H Valence CF (ESP) - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) 2-3 C'est la petite sensation de la soirée. Le 5e représentant espagnol en C1, issu des barrages, a mordu la poussière dans son antre de Mestalla grâce notamment à un doublé du Brésilien Hulk, totalement déchaîné. Ses deux buts s'ajoutent à 5 autres en 8 matches de championnat et deux avec le Brésil. Dans un groupe très homogène, cette défaite place d'emblée Valence en danger. La Gantoise (BEL) - Lyon (FRA) 1-1

