Los Angeles (AFP). Donald Trump et les républicains, place au combat

Le milliardaire Donald Trump retrouve mercredi ses rivaux lors du deuxième débat des primaires républicaines pour la Maison Blanche, fort d'une solide place de leader dans les sondages à moins de cinq mois des premières consultations. Les 11 candidats les mieux placés débattront à partir de 17H00 locales (00H00 GMT jeudi) sur la scène de la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan à Simi Valley, en Californie. Quatre autres, moins connus, ont été relégués à un débat deux heures avant. Les deux débats seront retransmis en direct sur CNN et cnn.com aux Etats-Unis, et sur CNN International à l'étranger. En août, Fox News avait battu tous les records d'audience pour le débat inaugural des primaires, avec 24 millions de téléspectateurs, une sorte d'effet Trump, tant sa première prestation était attendue. Cette fois, malgré la solennité d'un lieu érigé en l'honneur d'une idole du parti républicain, les présentateurs de CNN entendent inciter les candidats à s'en prendre les uns aux autres. "Ce sera comme un débat à la Knesset", a plaisanté l'animateur de radio Hugh Hewitt, et l'un des modérateurs avec deux journalistes de CNN. Depuis le premier débat, les inimitiés ont eu le temps de se développer: Donald Trump a critiqué le physique de Carly Fiorina, l'ex-patronne de Hewlett-Packard, il s'est moqué des faibles scores des autres dans les sondages. "Je ferai en sorte que tout le monde dans ce pays sache qu'il est un faux conservateur", a prévenu le sénateur Rand Paul mardi sur CNN. Donald Trump a revendiqué dans le passé l'étiquette démocrate, notamment dans une interview de 2004, abondamment reprise par ses adversaires. "L'économie va mieux sous les démocrates que sous les républicains", avait-il dit alors. Ses paroles le rattrapent aujourd'hui, et une riche organisation conservatrice, Club for Growth, en a fait une publicité télévisée. Son discours, en particulier sur l'immigration, suscite par ailleurs des réactions de plus en plus vives. - Obama pas devant son écran - Mardi soir, le vice-président Joe Biden, qui hésite à se lancer du côté démocrate, a franchi un pas en dénonçant "un discours malsain". "Ce type a dénigré un groupe entier de gens, faisant appel aux instincts les plus bas de la nature humaine, s'emparant de la notion de xénophobie comme nous ne l'avions pas vu depuis très longtemps", a-t-il dénoncé. Les regards seront aussi fixés sur Ben Carson, un autre néophyte de la politique qui est désormais deuxième dans les sondages, et frôle Donald Trump dans certaines enquêtes. Les manières des deux hommes ne pourraient pas être plus distinctes. Ben Carson, ancien neurochirurgien, ne hausse jamais la voix et invoque en permanence sa foi. Lui aussi s'est retrouvé empêtré dans une dispute avec Donald Trump, après avoir publiquement douté de la sincérité de ses convictions religieuses. Calme sur la forme, le candidat n'a pas hésité par le passé a lancer de virulentes diatribes contre les démocrates, comme lorsqu'il affirmait que la réforme du système de santé du président, baptisée "Obamacare", était "la pire chose qui soit arrivée à cette nation depuis l'esclavage".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire