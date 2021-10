Ils se battent au nom de Sainte-Marie-du-Mont, première commune libérée

Sainte-Marie-du-Mont, Vierville et Brucheville : trois communes qui ont décidé de se regrouper pour former une commune nouvelle, au 1er janvier 2016. Cette nouvelle entité de 1000 habitants devrait s'appeler "Montmerville"... Contraction des trois communes, à laquelle on ajoute la "mer", voisine, qui rappelle aussi la plage d'Utah Beach.

Mais depuis un vote du conseil municipal sur ce nouveau nom, les réseaux sociaux et les commerces s'enflamment à Sainte-Marie-du-Mont, connue pour être la première commune libérée en juin 1944. "J'ai honte, écrit sur Facebook Philippe Tanne, qui tient une boutique de militaria. Pourquoi effacer 600 ans d'histoire et 71 ans de souvenirs avec nos vétérans américains et leurs familles ?".

Une page intitulée "Non au changement de nom de Sainte-Marie-du-Mont" rassemble plus de 1600 internautes. Delphine Beziers, elle, a créé le groupe "Sainte-Marie-du-Mont et non Montmerville" dès le samedi 12 septembre. "Il y a énormément de réactions, y compris de personnes qui ne sont pas des Montois. Les gens évoquent l'histoire bien sûr... Et puis on ne peut pas changer nom d'une commune du jour au lendemain ! Sainte-Marie-du-Mont c'est Sainte-Marie-du-Mont !".

"Utah Beach Ville"

Jean Ferrolliet, guide et patron de chambres d'hôtes dans le style années 40, a lancé une pétition qui a recueilli presque un millier de signatures. "Sainte-Marie-du-Mont résonne moins pour le grand public que Sainte-Mère-Eglise ou Utah Beach, concède-t-il, mais je redoute qu'à terme la commune nouvelle de Montmerville soit rattachée à Carentan ou Sainte-Mère... et que le nom de Sainte-Marie disparaisse !". Un nom pourtant bien gravé dans l'histoire, en témoignent les nombreux clichés et vidéos rassemblées par ce passionné. "Si encore ils avaient pensé à "Utah Beach Ville", mais Montmerville, alors là non !".

Le maire se défend

Henri Milet, maire de Sainte-Marie-du-Mont, temporise. Il réfute l'idée de "réunion secrète du conseil municipal" et rappelle que la séance était publique. Si Sainte-Marie-du-Mont ne sera plus le premier nom sur les panneaux, elle sera encore visible. "Montmerville est une nouvelle structure, comme on a aussi baptisé la communauté de commune de la baie du Cotentin. Sainte-Marie-du-Mont restera une commune déléguée, une commune historique", poursuit l'élu, qui assure ne pas avoir reçu de remarque des Américains avec lesquels il travaille sur les festivités du Débarquement chaque année.

Pratique. Trois réunions publiques sont organisées à 20H30, à la mairie de Brucheville le 16 septembre, au pôle vie de Sainte-Marie-du-Mont le 17 septembre, à la mairie de Vierville le 18 septembre.