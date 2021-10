Zagreb (AFP). Migrants: la Croatie permettra leur passage sans encombre vers Europe occidentale

Le Premier ministre croate, Zoran Milanovic, a assuré mercredi que son pays allait permettre le passage sans encombre des migrants par son pays en direction de l'Europe occidentale. "Ils (les migrants) pourront passer par la Croatie et nous travaillons à ce propos (?). Nous sommes prêts à accepter ces gens, quelle que soit leur religion et la couleur de leur peau, et à les diriger vers les destinations où ils souhaitent se rendre, l?Allemagne et la Scandinavie", a-t-il dit en répondant aux élus croates, lors d?une session du Parlement.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire