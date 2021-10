A Rouen, un box de verre et la justice devient sourde

Pour des raisons de sécurité, le box des prévenus, prévu pour la comparution des détenus extraits de maison d'arrêt, a fait l'objet de travaux. Autrefois ouvert, il a été entouré de plaques de verre et muni d'un plafond.

Mauvaise conception

La volonté louable d'une meilleure sécurité dans le déroulement des audiences s'avère poser de réelles difficultés. L'installation a engendré des problèmes de compréhension, que ce soit pour la cour ou pour l'accusé. "Quand les détenus sont à l'intérieur, soit ils n'entendent pas le tribunal, et inversement, soit nous ne les entendons pas", regrette le greffier. Le procureur de la République partage cet avis : "Je n'entends pas très bien, est-ce l'effet cage ou la sono, je ne sais pas très bien."

Bien que l'avocat Maître Chabert n'ait pas eu l'occasion d'expérimenter cette "chose", son aspect extérieur l'interpelle d'ores et déjà sur sa praticité. "On pourrait supposer que communiquer avec son client va s'avérer compliqué." Seuls quelques centimètres d'ouverture, situés au niveau du torse, permettent de communiquer avec l'autre côté du box. Les moindres mots échangés entre un prévenu et son conseil sont le résultat de contorsions de part et d'autre de la vitre, lequel échange peut être entendu par l'escorte du détenu. Ce dernier point pose alors la question de la confidentialité des conversations entre l'avocat et son client.