Los Angeles (AFP). Etats-Unis: 15 morts dont six enfants dans des inondations dans l'Utah

Quinze personnes, dont six enfants, sont mortes dans des crues subites dans l'Utah (ouest des Etats-Unis), selon les autorités locales mardi. Douze des victimes sont issues de deux familles qui étaient à bord de deux voitures emportées par les flots lundi dans la petite ville de Hildale. Les trois autres victimes ont été surprises par la subite montée des eaux dans le Parc national de Zion, au nord-est de Las Vegas. Lundi en fin d'après-midi "deux véhicules ont été emportés par les eaux", a expliqué à l'AFP Michelle Catwin, porte-parole des autorités locales à Hildale. "Ce sont les inondations les plus importantes qu'on a jamais vues". Celle-ci a ajouté que trois autres occupants des voitures emportées avaient survécu, et une personne est toujours portée disparue. Les autorités ont indiqué aux médias locaux que six enfants figuraient parmi les victimes. Ces inondations font suite à des pluies torrentielles tombées lundi après-midi au-dessus de canyons situés au nord de la ville, et ont provoqué des coupures d'eau et de courant. Un peu plus au nord trois personnes ont été tuées par des inondations éclairs dans le Parc national de Zion et quatre sont portées disparues: "Les Rangers ont été mises au courant que sept personnes étaient parties faire du canyoning dans le Keyhole Canyon peu avant les inondations", ont indiqué les services de secours, précisant que les recherches ont été perturbées par les pluies continues. Une alerte aux crues subites était toujours en vigueur dans le parc mardi.

