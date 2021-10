Paris (AFP). Ligue des champions: Paris tranquille, les deux Manchester défaits

Le PSG a assuré l'essentiel mardi contre Malmö (2-0), avec le premier but de Di Maria, alors que les deux clubs de Manchester s'inclinaient 2-1, United chez le PSV Eindhoven et City face à la Juventus. GROUPE A PSG (FRA) - Malmö (SWE): 2-0 Le PSG a démarré par une petite victoire face au Petit Poucet du groupe. On attendait Ibrahimovic, face à son premier club professionnel, mais le grand Suédois n'a pas marqué, malgré plusieurs opportunités et une aile de pigeon en guise déviation pour le deuxième but, signé Cavani (61e). Et c'est Di Maria qui s'est illustré: l'Argentin a inscrit dès la 4e minute son premier but sous ses nouvelles couleurs, premier but aussi de la Ligue des champions 2015-2016. Par ses inspirations et ses centres incessants, il a été le grand animateur du match. Real Madrid (ESP) - Shakhtar Donetsk (UKR): 4-0 Le Real a pris la première place du groupe en dominant le Shakhtar, grâce à un but de Benzema, qui profitait d'une incroyable incompréhension entre le gardien et un défenseur (30e), et un triplé de Cristiano Ronaldo, fait de deux penalties (55e, 63e) et une tête opportuniste (81e). CR7, qui avait signé un quintuplé ce week-end en Liga après une période de doutes, est bien de retour, et prend d'emblée la première place du classement des buteurs. Bémol pour le Real, Bale est sorti sur blessure au bout d'une demi-heure de jeu. GROUPE B Wolfsburg (GER) - CSKA Moscou (RUS): 1-0 Le club allemand a perdu De Bruyne, parti à Manchester City, mais a recruté Draxler. Et c'est cette recrue qui a assuré la victoire des Loups face à Moscou (40e). Une bonne opération pour Wolfsburg dans ce groupe homogène. PSV Eindhoven (NED) - Manchester United (ENG): 2-1 Manchester United, privé de Rooney (forfait), est tombé de haut en s'inclinant d'entrée pour ses retrouvailles avec la grande Europe après un an d'absence. Les Red Devils avaient pourtant ouvert le score par Depay (41e), transféré cet été en provenance du PSV. Mais le défenseur mancunien Shaw s'est gravement blessé à la jambe droite, et c'est celui qui l'a blessé, Moreno, qui a égalisé juste avant la pause (45e+2) avant que Nasringh ne porte le coup de grâce (57e). Après l'épisode de la fronde la semaine dernière contre Louis van Gaal dans le vestiaire, MU n'est pas sorti d'affaire. GROUPE C Galatasaray (TUR) - Atletico Madrid (ESP): 0-2 Merci Griezmann ! Le Français a réussi un doublé en sept minutes (18e, 25e) qui a eu raison du club turc. Un excellent résultat pour les Colchoneros dans le stade bouillant d'Istanbul. Benfica Lisbonne (POR) - Astana (KAZ): 2-0 Le néophyte kazakh a résisté une mi-temps, puis a craqué, et les Portugais l'ont logiquement emporté sur des buts de Gaitan (51e) et Mitroglou (62e). GROUPE D Manchester City (ENG) - Juventus Turin (ITA): 1-2 La Juve, même renouvelée (départs de Pirlo, Vidal et Tevez; arrivées de Khedira, Dybala et Mandzukic), est toujours là. La Vieille Dame a en tout cas frappé un grand coup en allant s'imposer à Manchester en renversant le score. Car après son carton plein de cinq victoires sans encaisser le moindre but, City a connu son premier revers. Pourtant, les Anglais avaient pris l'avantage de manière peu académique: sur un corner, Kompany s'est appuyé sur Chiellini, sur la tête duquel le ballon retombait pour rebondir dans sa propre cage (57e) Mais la Juve a répliqué par Mandzukic, sur un centre fuyant de Pogba (70e), puis l'a emporté sur une superbe frappe enroulée de Morata faisant poteau rentrant (81e). Séville (ESP) - Mönchengladbach (GER): 3-0

