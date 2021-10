Paris (AFP). Ligue des champions: le PSG commence en douceur face à Malmö

Le PSG entame en douceur sa campagne de Ligue des champions, plus que jamais son plus grand défi cette saison, mardi (20h45) au Parc des Princes face à Malmö, modeste club suédois où tout a commencé pour Zlatan Ibrahimovic. Auteur d'un probant premier mois de compétition, Paris est déjà leader en Ligue 1 après cinq journées et donc en avance sur ses temps de passage habituels. Un tableau presque idyllique, à peine assombri par les premiers points perdus vendredi contre Bordeaux (2-2) et les premières grosses gaffes de Kevin Trapp. Le nouveau gardien parisien, qui n'avait encaissé aucun but et n'avait quasiment rien eu à faire après les quatre premiers matches de championnat, s'est notamment mis en difficulté tout seul sur une phase de jeu au pied, forcément à risque mais censée être un de ses points forts. "S'agissant de l'erreur de Kevin, tout le monde peut en commettre, l'a défendu Thiago Motta lundi en conférence de presse. Dans le foot, quand le collectif fonctionne, c'est plus difficile de commettre des erreurs individuelles. Contre Bordeaux, on en a trop commis collectivement." - Zlatan sera là - Pour son baptême en C1, l'Allemand de 25 ans va quand même devoir vite se ressaisir. Car l'ombre d'un doute plane déjà sur sa supériorité présumée par rapport à l'ancien titulaire du poste Salvatore Sirigu, à qui il était notamment reproché de ne pas être assez décisif dans les grands rendez-vous. Celui de mardi pour la première journée du groupe A, pendant que le Real Madrid accueillera le Shakhtar Donetsk, ne devrait cependant pas être des plus périlleux pour Trapp et sa défense. Malmö, issu du 2e tour de qualification après avoir notamment renversé Salzbourg et le Celtic Glasgow, n'a pas de quoi faire trembler le PSG dans son antre. "On est favori face à Malmö, mais il faudra le montrer sur le terrain. Il faudra être à 100-120 % pour battre cette équipe", a estimé Laurent Blanc qui disposera pour l'occasion d'un effectif au quasi complet, puisque seul Serge Aurier sera absent car suspendu. En revanche, Ibrahimovic, ménagé la semaine passée après avoir été touché à un muscle abdominal, et Javier Pastore, rétabli de sa blessure au mollet droit contractée il y a trois semaines, font comme attendu leur retour. Pour ses retrouvailles avec le club de sa ville natale, Ibrahimovic sera vraisemblablement titulaire dans l'axe de l'attaque. Le géant suédois, apparu affûté et plus déterminé que jamais lors de la préparation d'avant-saison, a vu son élan coupé par une légère entorse au genou droit et ce petit pépin à l'abdomen. Il a déjà manqué quatre matches sur cinq avec Paris. - Cavani irrésistible - Mais, quand il a joué, comme il y a quinze jours à Monaco pour sa première en championnat, il a éclairé le jeu offensif de l'équipe et même lancé la saison d'Edinson Cavani, jusqu'alors timoré, voire perdu, et depuis lors irrésistible (4 buts). Mais, dans cette entame tronquée, "Ibra" n'a pas encore marqué le moindre but, lui qui pointe toujours à trois unités du record du club détenu par Pedro Miguel Pauleta (109). Une motivation supplémentaire, s'il en était besoin, face à l'équipe de ses débuts. Pastore, lui, devrait être remplaçant. D'une part parce que son manque de compétition ne peut lui permettre d'espérer plus, d'autre part parce que la montée en puissance d'Angel Di Maria est un obstacle pour l'heure trop haut à surmonter. Tant est si bien que Paris devrait se présenter avec son onze potentiellement le plus compétitif, celui que ses dirigeants qatariens ont pris soin de renforcer avec le recrutement onéreux (63 M EUR) de l'Argentin, pour enfin passer le cap des quarts de finale en Ligue des champions après trois échecs consécutifs contre Barcelone (2013, 2015) et Chelsea (2014). Les joutes du printemps prochain sont encore loin, mais en attendant de "rêver plus grand", le Paris SG, qui jouera pour la première fois en noir, devra d'abord se montrer sérieux face au "Petit Poucet" suédois.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire