Malmö (Suède) (AFP). PSG: Ibrahimovic capitaine d'un soir à Malmö

Zlatan Ibrahimovic, évidemment titulaire, portera également le brassard de capitaine du Paris SG face à Malmö, son club formateur qu'il affronte pour la première fois dans sa ville natale, mercredi en Ligue des champions, selon la feuille de match. La star suédoise, véritable héros local et national, a pour l'occasion fait mettre un écran géant sur la place centrale de Malmö pour permettre au plus grand nombre d'assister au match. Sur la pelouse du Swedbank Stadion, il sera entouré en attaque de ses habituels partenaires Angel Di Maria et Edinson Cavani. Le PSG, qui a besoin d'une victoire pour assurer sa qualification pour les 8e de finale, se présente avec un milieu de terrain presque classique avec Thiago Motta, Blaise Matuidi et Adrien Rabiot, qui remplace Marco Verratti, blessé (cheville) et forfait. La défense est également modifiée, puisque Gregory Van Der Wiel et Marquinhos suppléent respectivement Serge Aurier (cuisse) et David Luiz (suspendu) à droite et dans l'axe de la défense. Thiago Silva et Maxwell complètent l'arrière-garde devant le gardien Kevin Trapp. Paris SG: Trapp - Van Der Wiel, Silva, Marquinhos, Maxwell - Rabiot, Motta, Matuidi - Di Maria, Ibrahimovic, Cavani

