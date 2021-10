Mexico (AFP). Touristes mexicains tués: la ministre des Affaires étrangères se rend au Caire

La ministre mexicaine des Affaires étrangères a annoncé qu'elle se rendait lundi soir au Caire pour obtenir des réponses, après la frappe aérienne de l'armée égyptienne qui a tué dimanche par erreur au moins deux touristes mexicains. "Nous faisons face à une perte terrible de vies humaines et une attaque injustifiée qui nous oblige à faire de la protection de nos concitoyens une priorité", a déclaré Claudia Ruiz Massieu aux journalistes à l'aéroport international de Mexico. La ministre, qui devait s'envoler peu après, a indiqué qu'elle voyagerait avec sept proches de victimes, ainsi que des médecins pour prendre soin des blessés. La mort d'au moins deux Mexicains a été confirmée, tandis que six autres sont blessés. Selon la ministre, le sort de six autres personnes reste encore à définir. Les autorités égyptiennes ont informé qu'au total 12 personnes avaient été tuées et 10 autres blessées dimanche, lorsque les forces de sécurité égyptiennes qui pourchassaient des jihadistes dans le désert occidental avaient ouvert le feu "par erreur" sur quatre pick-ups qui transportaient des touristes mexicains. Mme Ruiz Massieu a indiqué qu'elle s'entretiendrait avec des hauts responsables égyptiens afin "d'obtenir des informations de première main pour éclaicir les circonstances de cet événement déplorable qui a coûté la vie à des touristes mexicains innocents".

