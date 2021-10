Mexico (AFP). Egypte: les touristes mexicains victimes d'une frappe aérienne, selon Mexico

Les touristes mexicains tués dimanche en Egypte par les forces de sécurité de ce pays ont été victimes d'une frappe aérienne, a affirmé lundi la ministre mexicaine des Affaires étrangères, Claudia Ruiz Massieu. Les autorités égyptiennes n'ont pas précisé quelles armes avaient été utilisées dans l'attaque de dimanche dans l'ouest du désert égyptien, dans laquelle 12 personnes, dont au moins deux Mexicains, ont été tuées et 10 blessées. Mais, selon Mme Riuz Massieu, les six survivants mexicains ont raconté à l'ambassadeur du Mexique en Egypte avoir été la cible d'une "attaque aérienne avec bombes lancées depuis un avion et d'hélicoptères" alors qu'ils faisaient une pause pour déjeuner. Les six touristes mexicains blessés, qui ont été conduits à l'hôpital du Caire, sont dans un état stable, selon la ministre. Une note diplomatique a été envoyée à l'ambassadeur d'Egypte, a-t-elle indiqué, dans laquelle le gouvernement mexicain exprime "sa profonde consternation devant ces faits déplorables" et demande "une rapide, exhaustive et profonde investigation". Selon le ministère de l'Intérieur égyptien, les forces conjointes de la police et de l'armée, qui pourchassaient des terroristes à Wahat, dans le désert occidental (ouest), ont ouvert le feu "par erreur" sur quatre pick-up qui transportaient des touristes mexicains. Selon les autorités égyptiennes, ils se trouvaient dans une zone "non autorisée aux touristes", sans fournir de détails sur l'endroit exact où s'est produit le drame.

